Сегодня в 13:31 Ливни с градом прогнозируются в Кабардино-Балкарии

НАЛЬЧИК. 21 ИЮЛЯ. ИНТЕРФАКС-ЮГ — Штормовое предупреждение объявлено в Кабардино-Балкарии из-за ливней с грозой, градом и шквалистым ветром до 25 м/с, ожидаемых в регионе в ближайшие часы, сообщает ГУ МЧС России по КБР в четверг.

По данным чрезвычайного ведомства, из-за сильных осадков на реках республики прогнозируется подъем уровней воды местами до неблагоприятных отметок, а в горах сход селей малого объема. Непогода может стать причиной ЧС и происшествий природного характера, связанных с подтоплением населенных пунктов, повреждением опор линий связи и ЛЭП. В сельскохозяйственном секторе возможны повреждения строений и сельхозкультур, уточняет МЧС. Неблагоприятный прогноз сохраняется до конца суток 23 июля. Ранее в Кабардино-Балкарии была объявлена чрезвычайная пожароопасность лесов 5 класса.

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