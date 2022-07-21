По данным чрезвычайного ведомства, из-за сильных осадков на реках республики прогнозируется подъем уровней воды местами до неблагоприятных отметок, а в горах сход селей малого объема.
Непогода может стать причиной ЧС и происшествий природного характера, связанных с подтоплением населенных пунктов, повреждением опор линий связи и ЛЭП. В сельскохозяйственном секторе возможны повреждения строений и сельхозкультур, уточняет МЧС.
Неблагоприятный прогноз сохраняется до конца суток 23 июля.
Ранее в Кабардино-Балкарии была объявлена чрезвычайная пожароопасность лесов 5 класса.