"Мы видим потенциал для развития в Петербурге на ближайшие пять лет в размере 35 ресторанов, 15 отдельных кондитерских, 15 фудтраков. Конечно, для реализации наших амбициозных планов очень надеемся на поддержку государства: обнуление НДС для крупного бизнеса (с оборотом до 10 млрд рублей), а также предоставление инвестиционных налоговых вычетов и снижение налогов с заработной платы. Это сильно поддержит и укрепит отрасль общественного питания и расширит наши возможности по дальнейшему развитию и росту, позволит увеличивать заработную плату сотрудникам", — сказали в компании.

В июне сообщалось, что сеть "Теремок" в течение 5 лет планирует открыть 29 заведений общепита (14 фудтраков и 15 ресторанов) в Ленинградской области. Объем инвестиций — 500 млн рублей. Новые объекты общепита позволят создать 750 рабочих мест.

Компания "Теремок" работает с 1998 года, заведения сети (от уличных киосков до ресторанов) открыты в Петербурге, Москве и других городах РФ. Согласно ЕГРЮЛ, совладельцами ООО "Теремок — русские блины" являются Виталий Свидовский (50%) и Михаил Гончаров (50%).