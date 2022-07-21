"Фестиваль будет посвящен вдохновению, созиданию, развитию и творчеству на старинном уральском заводе. В этом году (его — ИФ) территория расширяется, мы выходим за пределы завода. Вокруг благоустройство было закончено в октябре прошлого года, совершенно новая территория исторического центра, набережной Сысертского пруда, и возникла идея, что все это в связке должно работать", — сказал он на пресс-конференции в Екатеринбурге в четверг.

Фестиваль будет проводиться в течение месяца каждые выходные (с пятницы по воскресенье). Мероприятия будут тематическими, посвященными, в том числе архитектуре, урбанистике, искусству и литературе. Также будет работать детский цех и проводиться различные мастер-классы, лекции и так далее.

Площадка будет работать (с 12:00 до 21:00). В завершении фестиваля — в последние выходные августа — запланирован карнавал на воде и на суше.

"Мы предполагаем, что от 30 до 50 тыс. человек (могут посетить фестиваль)", — добавил Орлов-Бунин.

Со своей стороны глава Сысертского городского округа Дмитрий Нисковских отметил, что вокруг площадки появляется "масса интересных инициатив от бизнеса", покупаются территории, чтобы в будущем создавать там необходимую гостиничную инфраструктуру, апартаменты.

"Вокруг самого завода сегодня компания "Баден-Баден", Евгений Кононов активно сейчас занимается инвестированием в приобретение ряда активов со своими партнерами. Мы очень рассчитываем на то, что они займутся, в том числе зоной активного спорта рядом с территорией лыжной базы и горнолыжным комплексом", — сказал он.

Кроме того, компания "Сима-ленд" собирается строить на границе с Екатеринбургом, "на нашей территории между поселком Большой Исток и Патруши, свои новые офисные, торговые и производственные помещения, что повлечет за собой создание более 5 тыс. рабочих мест", добавил Нисковских.

Проект "Лето на заводе" стартовал в Сысерти в 2020 году. Он направлен на возрождение культурного центра на железоделательном заводе Турчаниновых-Соломирских. На нем производили пушки и ядра, якоря, а в советское время — стиральные машины. В 1997 году завод выкупили частные лица.

Сысертский поселок появился как поселение в 1732 году при железоделательном заводе. В 1759 году завод был продан уральскому солепромышленнику и горнозаводчику Алексею Турчанинову.