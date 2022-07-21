"Ограничение вызвано прохождением грозового фронта. Управление гражданской обороны и защиты населения предупреждает жителей и гостей курорта о приближающейся непогоде и рекомендует не подвергать неоправданному риску жизнь и здоровье", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на Кубань надвигаются ливни с градом и ураганным ветром. Штормовое предупреждение объявлено на ближайшие двое суток. Уточняется, что из-за непогоды в Отрадненском, Мостовском, Лабинском, Туапсинском районах и Геленджике на реках уровень воды может подняться до неблагоприятных отметок.