«21 июля во Владивосток прибыла группа туристов из Москвы. Вылеты в город будут выполняться каждую среду с прибытием в четверг на рейсах авиакомпании «Аэрофлот». 23 июля гостей ждет Сахалин: остров посетят не только москвичи, но и впервые – жители Екатеринбурга. На Сахалин рейсы из Москвы выполняет «Аэрофлот» по пятницам с прибытием в субботу, из Екатеринбурга по субботам будут летать «Уральские авиалинии», — рассказали в пресс-службе.

Как отметили в FUN&SUN, благодаря программе Ростуризма по субсидированию поездок по России цены в такие далекие уголки страны заметно снизились: стоимость тура во Владивосток начинается от 49 тыс. рублей с человека, а на Сахалин – от 41 тыс. рублей.

Как напомнили в FUN&SUN, туроператор выполняет полетные программы еще в два дальневосточных региона – на Камчатку и в Бурятию к озеру Байкал.