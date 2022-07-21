"Первый Boeing 737 MAX залетел в воздушное пространство России после отмены запрета. Это борт авиакомпании Belavia, выполняющий рейс из Минска в Тбилиси", — написал Чергинец в четверг в своем телеграм-канале со ссылкой на данные сервиса FlightRadar24.

О разрешении Россией полетов MAX также сообщил Минтранс Белоруссии. В пресс-службе министерства "Интерфаксу" уточнили, что белорусская авиакомпания будет использовать Boeing 737 MAX не только в Грузию, но и по другим направлениям.

В Росавиации пока не комментировали ситуацию.

"Белавиа" получила первый самолет Boeing 737-8 из нового семейства 737 MAX в апреле 2021 года. Между тем, авиакомпания находится под жесткими санкциями США, которые фактически запрещают использование самолетов Boeing. Из-за санкций авиапарк "Белавиа" сократился вдвое — в прошлом году он состоял из 29 самолетов, но компания была вынуждена вернуть лизингодателям 15. В настоящее время "Белавиа" выполняет рейсы в 15 аэропортов в 7 государств.

MAX — четвертое поколение самолетов Boeing 737, созданное для замены Next Generation. Использовался на коммерческих рейсах с мая 2017 года. Полеты MАX были приостановлены по всему миру в марте 2019 года после двух авиакатастроф — в Эфиопии и Индонезии. Руководство Boeing Co. признало причиной обоих происшествий сбой в работе системы MCAS, которая автоматически меняет положение самолета в воздухе. После доработки и ресертификации Boeing 737 MAX проходит постепенный процесс их возвращения к коммерческим полетам в различных странах мира. Российские авиакомпании пока не могут эксплуатировать этот самолет: Росавиация его не ресертифицировала.