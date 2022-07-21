"Эпопея с попыткой строительных компаний Калининграда застроить многоэтажками крупный лесной массив завершилась. Как и обещал в прошлом году губернатор Антон Алиханов, на месте так называемого Суздальского леса создастся крупный городской парк, где запрещено любое строительство", — сказал Лысков.

По его словам, правительством области подготовлен и опубликован для публичного обсуждения соответствующий проект. На территории Суздальского леса планируется создать природный заказник площадью 10,8 га.

В проекте прописано, что "государственный природный заказник регионального значения "Суздальский парк" — особо охраняемая природная территория регионального значения, имеющая природоохранное, рекреационное, эколого-просветительское и эстетическое значение как особо ценный природно-территориальный комплекс".

Более того, этот парк является и останется "живым", так как здесь имеются "редкие и уязвимые виды растений и животных, обеспечивающие высокий рекреационный потенциал в пределах города", добавил пресс-секретарь.

"Новый городской заказник будет передан в бессрочное пользование природному парку "Виштынецкий", который имеет богатый опыт сохранения и развития таких территорий. Процедура публичного обсуждения проекта пройдёт до 1 августа", — сообщил Лысков.

Он напомнил, что губернатор Алиханов в прошлом году лично побывал в Суздальском лесу, встретился с общественниками, которые возмутились планами застройщиков, и пообещал, что "никакой застройки многоэтажными домами тут не будет".