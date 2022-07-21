Так, на втором этаже уютно устроились жемчужные ящерицы, мирно поделив место обитания с теплолюбивой черепахой — гладкой киниксой. Недалеко от них расположилась группа муравьев-жнецов, заселившая необычный террариум-формикарий, переоборудованный работниками экзотариума специально для этой группы насекомых.

Ближе к вольеру лемуров можно увидеть карликовую мускусную черепаху, которая вырастает до 10 сантиметров.

"Новые постояльцы тульского зоопарка уже заняли свои террариумы, некоторые познакомились с соседями и готовы к пристальному вниманию со стороны посетителей", — отметили в пресс-службе.

Кроме того, на первом этаже экзотариума появился "детский сад" для головастиков. Винные узкороты принесли потомство — примерно 500 икринок проходят стадии трансформации. "В террариуме-аквариуме можно лично наблюдать за превращением малышни во взрослых особей", — говорится в сообщении.

Тульский областной зооэкзотариум был открыт в сентябре 1987 года, это один из крупнейших в России зоопарков рептилий, работающий как базовая лаборатория РАН. Здесь собрана уникальная коллекция пресмыкающихся, насчитывающая более 500 видов змей, ящериц, черепах, крокодилов, а также скорпионов, земноводных и других представителей фауны.

Коллекция экзотариума располагается в двух зданиях. Новое здание было открыто в декабре 2018 года на территории Центрального парка Тулы. Экспозиционные площади были увеличены более чем в шесть раз — до 970 кв. м. В новой экспозиции — более 100 экзотических видов, некоторые из них были приобретены специально к открытию нового здания.

Новый экзотариум — двухуровневый. Пространство условно поделено на зоны по местам обитания животных. Помещения для посетителей экзотариума оформлены в виде джунглей. При этом часть экспозиции по-прежнему располагается в одном из старинных зданий в Зареченском районе города.