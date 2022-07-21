По ее словам, сегодня утром главный ветеринарный врач московского зоопарка прибыл в Норильск со всеми необходимыми инструментами и медикаментами.

"Для перелета на Диксон компания "Норникель" подготовила вертолет, на механическом заводе изготовили специальную клетку для перевозки животного. Также для мишки собрали три мешка рыбы — это поможет ему восстановить силы, пока он не сможет охотиться. Все готово к вылету, но, к сожалению, из-за неблагоприятных метеоусловий он откладывается", — написала глава ведомства в своем телеграм-канале.

Она отметила, что как только позволит погода, специалисты вылетят на остров.

По прилете медведь будет обездвижен при помощи средств, не наносящих вреда его здоровью. После оказания животному всей необходимой помощи его транспортируют на 60-100 км от поселка в естественную среду обитания.

Как сообщалось, белый медведь, в пасти которого застряла металлическая банка из-под сгущенки, накануне пришел за помощью к людям в поселок Диксон на севере Красноярского края.

Для спасения краснокнижного животного в Росприроднадзоре срочно собрали заседание рабочей группы, на котором было принято решение направить на Диксон специалистов из Москвы.

По сообщениям местных СМИ, после того, как медведь вышел к людям, жители поселка самостоятельно попытались извлечь из пасти банку, однако сделать это им не удалось.