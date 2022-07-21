"Иглинским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Башкортостан проводится доследственная проверка по факту смерти жительницы Стерлитамака на базе отдыха в Иглинском районе", — сказал сотрудник пресс-службы.

Женщине было 33 года.

Информированный источник сообщил "Интерфаксу", что женщину нашли мертвой в чане для купания в ночь на 21 июля. Она отдыхала на базе вместе с подругой. По одной из версий, женщина уснула во время купания и захлебнулась.