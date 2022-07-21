Власти столицы республики Симферополя заявили о готовности к ухудшению погоды.
"Организовано круглосуточное дежурство должностных лиц из числа руководящего состава, а также круглосуточная работа оперативных штабов на период действия штормового предупреждения в местах подверженных подтоплениям, в районах неорганизованного отдыха граждан, расположенных в низменных участках территории", — говорится в телеграм-канале администрации города в четверг.
Как сообщалось, в соседнем с Крымским полуостровом Краснодарском крае на ближайшие дни объявлено штормовое предупреждение: с 21 по 23 июля местами ожидаются сильные дожди, ливни с градом и шквалистым усилением ветра до 20 м/с. На участке от Анапы до Магри над морем могут формироваться смерчи.