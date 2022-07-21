"21 и 22 июля зона малоподвижного атмосферного фронта вызовет в Крыму кратковременные грозовые дожди, днем 21 июля — местами сильные. Ветер западный, северо-западный 8-13 м/с, в южных, восточных районах и в горах порывы до 15-20 м/с", — сообщается на сайте крымского гидрометцентра.

Власти столицы республики Симферополя заявили о готовности к ухудшению погоды.

"Организовано круглосуточное дежурство должностных лиц из числа руководящего состава, а также круглосуточная работа оперативных штабов на период действия штормового предупреждения в местах подверженных подтоплениям, в районах неорганизованного отдыха граждан, расположенных в низменных участках территории", — говорится в телеграм-канале администрации города в четверг.

Как сообщалось, в соседнем с Крымским полуостровом Краснодарском крае на ближайшие дни объявлено штормовое предупреждение: с 21 по 23 июля местами ожидаются сильные дожди, ливни с градом и шквалистым усилением ветра до 20 м/с. На участке от Анапы до Магри над морем могут формироваться смерчи.