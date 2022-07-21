"Выручка организаций общественного питания столицы в июне выросла на 64,4% по сравнению с тем же периодом 2021 года и достигла 46,6 млрд рублей", — говорится в сообщении на портале мэра и правительства города.

В нем отмечается, что в целом за первые шесть месяцев 2022 года обороты московских заведений общественного питания превысили 244 млрд руб. В текущих ценах это почти на 40% больше, чем в первой половине прошлого года.

"В июне число чеков, отражающее посещаемость заведений общепита, выросло на 38,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", — привели на портале слова руководителя департамента экономической политики и развития Москвы Кирилла Пуртова.

Средний чек в столичных ресторанах и кафе оценивается в 692 руб. Его размер вырос более чем на 6%.