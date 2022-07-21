"Всего на выставке представлено 30 живописных и графических работ знаменитых художников — Антропова, Тропинина, Варнека, Бруни, Крамского, Боголюбова, Киселевой, Васнецова и других мастеров этого периода. Экспозиция показывает, как менялось искусство на протяжении века", — говорится в сообщении.

В частности, посетители смогут увидеть детский портрет великого князя Павла Петровича — будущего российского императора Павла I кисти Алексея Антропова, картину "Неизвестный в черном сюртуке" Василия Тропинина, коллекцию одного из основателей Товарищества передвижных художественных выставок Ивана Крамского и женские портреты работы любимой ученицы Ильи Репина Елены Киселевой и др.

"Подобные обменные выставки позволяют тулякам увидеть шедевры из музеев регионов страны, а нам — познакомить других с тульской культурой", — отметила на открытии выставки министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина.

Выставка будет работать до 24 августа.