"Одиннадцать археологических объектов эскимосской культуры в районе мыса Дежнева на Чукотке этим летом исследуют специалисты Российского научно-исследовательского института культурного и природного наследия им.Д.С.Лихачёва", — говорится в сообщении.

О существовании поселения Санлук стало известно в середине прошлого века. Руины поселения нашла экспедиция советского исследователя Николая Дикова. Объект находится между Науканом и Уэленом. С 1959 года специалисты не посещали памятник, а когда собрались вновь его исследовать, оказалось, что найти поселение не могут, поскольку точных координат не сохранилось.

Санлук — это большое поселение 50 на 80 метров, огороженное каменной стеной. Здесь были обнаружены и исследованы несколько жилищ, предметы культуры.

"Санлук находится высоко над уровнем моря, на скалистом берегу в очень труднодоступном месте. И так получилось, что его потеряли — несколько лет не могли обнаружить ни с моря, ни с суши. Сейчас ориентировочно его нашли, исследуя спутниковые снимки из космоса. В нынешнем году экспедиция туда направится, чтобы это подтвердить и, наконец, исследовать памятник", — сказал председатель комитета по охране объектов культурного наследия Чукотского автономного округа Владимир Девяткин.

Также экспедиция планирует исследовать руины трех древних стоянок, могильник и святилище, которые принадлежат одному поселению Тунилек.

Экспедицию в Чукотский район возглавит Кирилл Днепровский, который много лет занимается исследованием древней культуры народов Чукотки.

Одним из важных этапов станут раскопки археологических объектов Каекан-1 и Каекан-2. Это два из трех объектов, которые экспедиция Днепровского обнаружила в прошлом году во время исследования поселения Наукан, также расположенного на мысе Дежнева.