В Центральной библиотеке Бийска состоится встреча с писателями Анастасией Ермаковой, Анной Матвеевой и Алексеем Пуриным. Вечером на Петровском бульваре пройдет концертно-поэтическая программа "Позови меня в даль светлую...".

Писатель из Владивостока Василий Авченко, председатель литературного объединения "Созвездие Лиры" Людмила Лисицкая из Славяносербска и делегация алтайских писателей проведут встречи с читателями в Буланихинской модельной библиотеке (Зональный район) и в библиотеке Алтайского района.

В Барнауле, Бийске, Камне-на-Оби пройдут встречи с актерами и показы фильмов — участников основной конкурсной программы Шукшинского кинофестиваля. А в 3D-кинозале города Алейска сценарист Екатерина Зенович (Москва) в рамках внеконкурсной программы представит фильмы Андрея Кончаловского.

Насыщенная программа ожидает жителей села Алтайского, где состоятся внеконкурсные показы фильмов и творческая встреча с актрисой Марией Бурляевой.

Сегодня же в рамках фестиваля пройдут Соболевские литературные чтения, продолжатся показы фильмов. В Бийском драматическом театре состоится встреча с народной артисткой России Ириной Муравьевой.

В рамках "Шукшинских дней" в крае проходит XXIV Всероссийский Шукшинский кинофестиваль, на котором представлено 11 фильмов. В программе "Шукшинских дней" — творческие встречи с писателями и кинематографистами, "круглые столы" и ретроспективные показы фильмов. Большая программа ожидает зрителей в родном селе Василия Шукшина — Сростки. Там пройдет Всероссийская выставка-ярмарка мастеров "Чудики", творческие встречи с писателями, презентации музейных проектов и интерактивные выставки. Завершит фестиваль 23 июля художественно-публицистическая программа на горе Пикет.