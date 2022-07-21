"Суд, с учетом позиции государственного обвинителя Магаданской транспортной прокуратуры, приговорил виновного к 2 годам лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года", — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Магаданский городской суд признал 36-летнего фигуранта виновным по ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство на воздушном транспорте).

Суд установил, что в сентябре 2021 года пассажир самолета, выполнявшего рейс по маршруту Новосибирск — Магадан, вел себя агрессивно, курил, конфликтовал с пассажирами и бортпроводниками, создавая угрозу безопасности полета.

Хулиганские действия пассажира пресекли, а после того, как самолет приземлился в магаданском аэропорту, дебошира передали транспортной полиции.