По данным телеканала, накануне у лондонской пожарной службы был самый сложный день со времен Второй мировой войны. Пожарные за сутки получили 2670 звонков, в то время как обычно их количество не превышает 350.

Пожарные отмечают, что из-за продолжающейся жары риск возникновения новых пожаров все еще очень высок.

Из-за риска распространения природных пожаров жителям сельской местности рекомендуется держать наготове "сумку с вещами первой необходимости".

Британское правительство обещает оказать поддержку всем, кто пострадал от последствий аномальной жары.

"Я абсолютно уверен, что правительство предпримет все необходимые меры, чтобы позаботиться о людях в такое время", — отметил в интервью Sky News генеральный секретарь британского казначейства Саймон Кларк.

Во вторник сообщалось, что в Великобритании зафиксировали температурный рекорд: выше 40 градусов по Цельсию. Отмечалось, что столбик термометра в районе лондонского аэропорта Хитроу поднялся до отметки в 40,2 градуса по Цельсию.

Предыдущим температурным рекордным в Великобритании считался показатель в 38,7 градуса по Цельсию, его зафиксировали в 2019 году в Ботаническом саду Кембриджского университета.

Из-за аномальной жары в Великобритании наблюдаются перебои в движении поездов, закрыто несколько железнодорожных линий и автомагистралей.