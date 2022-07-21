Полеты выполняются на самолете Boeing-737-800. Время в пути из Улан-Удэ до Новосибирска составляет 2 часа 35 минут, из Новосибирска в Норильск — 2 часа 40 минут.

"На сегодняшний день из международного аэропорта "Байкал" еженедельно выполняются 34 рейса в Москву, открылись 2 ежедневных рейса в Новосибирск — утренний и вечерний, а с авиакомпанией NordStar получится 15 рейсов в Новосибирск в неделю", — приводятся в сообщении слова министра по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Александра Гоге.

АО "Авиакомпания "Нордстар" создано в 2008 году на базе ОАО "Авиакомпания "Таймыр". Базовые аэропорты — "Домодедово" (Москва), "Емельяново" (Красноярск) и "Алыкель" (Норильск). Парк воздушных судов компании состоит из 9 самолетов Boeing-737-800, одного Boeing-737-300. По данным с сайта авиакомпании, в 2021 году NordStar перевезла 1 млн 163 тыс. пассажиров, что на 24% больше, чем годом ранее.

Как сообщалось, в марте 2022 года "Норникель", которому раньше принадлежала авиакомпания "Нордстар", продал 100% акций компании ее менеджменту.