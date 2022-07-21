Фото: Кроноцкий государственный заповедник

Решение о приостановке деятельности было принято в связи с заключением под стражу ключевых сотрудников заповедника, а также с решением ряда сотрудников подать заявления об уходе в знак протеста.

«Мы приняли оперативные меры и начинаем работу. Говорить о полноценном возобновлении экскурсионной и научной деятельности рано, поэтому частично ограничения сохраняются. Они коснутся единовременного нахождения воздушных судов на одном кордоне: до одного вертолета типа Ми-8 и двух вертолётов вместимостью не более 12 человек. Научно-исследовательские работы также возобновлены», — сообщил первый заместитель директора ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник» Владимир Халманов, слова которого приводит пресс-служба.

Приём многодневных и однодневных пеших туристских групп будет осуществляться в обычном режиме, в соответствии с графиком посещений.

19 июля администрация заповедника приостановила научно-исследовательскую и экскурсионную деятельность на трёх подведомственных ООПТ. Вынужденное решение было принято в связи с заключением в СИЗО ключевых сотрудников природоохранной организации, которые руководили деятельностью по науке и развитию туризма, финансово-экономическим обеспечением до нормализации работы учреждения по этим направлениям.

В ближайшее время Минприроды РФ командирует в заповедник профильных сотрудников с других природных территорий, которые помогут преодолеть организационные трудности.

Как сообщалось, 15 июля суд признал виновными в хищении крупной суммы бюджетных средств сотрудников заповедника: начальника научного отдела Дарью Паничеву, заместителя директора по науке и экологическому туризму Романа Корчигина, заместителя директора по финансовому и правовому обеспечению Оксану Терехову. Природоохранники получили реальные сроки и были взяты под стражу в зале суда.