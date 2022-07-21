По данным "ИрАэро", полеты будут выполняться на Superjet 100 по понедельникам, вторникам, средам, пятницам и воскресеньям. Цена билета в одну сторону от 17 тыс. рублей.

Как сообщалось, "ИрАэро" с 20 мая начала летать из Новосибирска в Баку сначала один раз в неделю, потом — два. В пресс-службе перевозчика "Интерфаксу" уточнили, что "загрузка рейса оказалась хорошей", а потому авиакомпания решили увеличить частоту полетов в Азербайджан.

"ИрАэро" сейчас также летает из Новосибирска в Узбекистан: Андижан, Самарканд, Ташкент и Фергану.

"ИрАэро" базируется в Иркутске, в ее парке — семь Superjet 100, один A319-100, также Ан-24, Ан-26, Ан-26-100 и Bombardier CRJ-200 ER.