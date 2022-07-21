Речь идет о пеночке-таловке. Этот вид птиц обычно распространен в северной тайге и лесотундре.

"Каким образом самец таловки попал в калужские леса и усердно пел в редкостойном ельнике до середины июня, сказать трудно. Возможно, задержался на пролете из-за холодной затяжной весны", — отмечается в сообщении.

Всего же за период летних полевых работ установлено пребывание в заповеднике "Калужские засеки" 123 видов птиц. При этом 17 из них занесены в федеральную и областную Красные книги.

Среди пернатых хищников значительно увеличилось поголовье канюка. Во многих гнездах благополучно поднялись на крыло по три птенца, что свидетельствует об обилии добычи — мелких грызунов. Выросла численность и у орла-карлика из Красной книги Калужской области.