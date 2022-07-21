"Все знают, что у Симферополя есть официальный геральдический символ города (летящая пчела как символ пользы — ИФ), используемый на государственной символике и печатях. Но, к сожалению, у Симферополя нет логотипа. Поэтому мы запустили конкурс на лучший логотип (эмблему) города и слоган", — написал глава администрации в своем телеграм-канале.

Афанасьев отметил, что логотип — индивидуальный образ города, который будет ассоциироваться со столицей республики Крым. Принять участие в конкурсе может любой житель Симферополя. Работы принимаются до 18 августа.