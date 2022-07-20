"Мы находимся в постоянном диалоге и с рынком, и с экспертным сообществом и готовы донастраивать программу субсидирования там, где это необходимо. Например, сейчас прорабатываем с коллегами из Минтранса и туроператорами возможность расширения программы на блок-места в рамках железнодорожной перевозки и регулярных авиарейсов. Это особенно актуально в текущих условиях", — пояснили в Ростуризме.

Как отметили в ведомстве, программа субсидирования чартеров востребована и бизнесом, и туристами – количество поддержанных чартерных программ растет, а загрузка самолетов составляет почти 100%.

Туроператоры при поддержке Ростуризма в 2020 году начали организацию чартерных программ для доставки туристов в регионы России, куда дорого лететь на регулярных рейсах. Ведомство компенсирует таким туркомпаниям 50% стоимости фрахта самолета, что позволяет снизить стоимость турникетов в 1,5-2 раза. В мае туроператоры предложили правительству расширить механизмы субсидирования туристической перевозки. И наравне с чартерами субсидировать блоки мест для туристов на регулярных рейсах, чтобы создать "туроператорские тарифы".