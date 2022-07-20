"Посетители узнают, чем жили, что читали, что ели члены офицерских собраний, какие у них существовали традиции", — говорится в сообщении.

Экспозицию составляют около 400 предметов из собраний ГМЗ "Царское Село" и Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи, а также из нескольких частных коллекций. Среди них — картины и полковые книги, портреты командиров, предметы сервировки из крупнейшей частной коллекции фарфора и сервизов офицерских собраний Российской императорской армии, женские украшения.

Некоторые предметы раньше не экспонировались и будут показаны впервые. В их числе — раритетные документы и произведения живописи.

Большое внимание в экспозиции уделено меню офицерских собраний. По информации музея, праздничная трапеза включала изысканные блюда и вина, была богато сервирована дорогим фарфором и столовым серебром, а меню и программы музыкального сопровождения имели художественное оформление.

В ГМЗ уточняют, что на выставке представлена богатейшая коллекция меню, эти вещи также показывают широкой публике впервые. "Только из них можно узнать о малоизвестных деликатесах русской и французской кухни того времени, о существовании блюд "Консоме Барятинский", "Potage Pierre le Grand" ("Суп Петр Великий"), "барашек по-бородински", "щи гренадерские", "спаржа-штык русский", "мороженое царское". Эти блюда характерны исключительно для ассортимента офицерских столовых определенных гвардейских полков", — цитирует пресс-служба музея начальника военно-исторического отдела Дмитрия Клочкова.

В коллекции меню посетители смогут увидеть в том числе перечень блюд и напитков прощального обеда штабс-ротмистра Л.-гв. Конного полка Александра Михалкова — деда писателя Сергея Михалкова, отмечают в ГМЗ.

По информации пресс-службы "Царского Села", на церемонии открытия выставки коллекционер и меценат Алексей Гнедовский передал в дар музею больше десяти предметов конца XIX — начала XX века, в том числе наградную офицерскую шашку, датированную 1915 годом. Эти предметы войдут в экспозицию Ратной палаты, где находится музей Первой мировой войны.

Выставка работает по 18 октября.

Офицерские собрания были формой досуга в дореволюционной армии. Такие объединения с законодательно отрегулированными правилами и уставами появились в 1870-х годах. После Гражданской войны бывшие военнослужащие императорской армии пытались в эмиграции восстановить офицерские собрания, однако с их смертью большинство полковых объединений прекратило существование.