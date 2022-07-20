В июне пассажиропоток упал на 16,6% по сравнению с июнем 2021 года — до 170,6 человек.

На внутренних направлениях пассажиропоток в январе-июне текущего года сократился на 9,7% — до 661,7 тыс. человек.

Сильно снизился пассажиропоток в Сочи — на 12,4%, в Москву — сократился на 1,5%. Рост пассажиропотока отмечался на направлениях: Минеральные Воды (рост на 33%), Казань (рост на 20,5%), Новосибирск (рост на 5,6%) и Санкт-Петербург (рост на 3%).

На международных авиалиниях пассажиропоток в январе-июне уменьшился на 18,9%. "Из зарубежных направлений можно выделить Анталью с приростом почти 15%", — отмечается в пресс-релизе.

Пассажиропоток аэропорта в 2021 году вырос в 1,7 раза по сравнению с показателем 2020 года — до 1,928 млн пассажиров. Кроме того, по итогам 2021 года аэропорту удалось превысить на 16,6% уровень пассажиропотока, который был зафиксирован в "доковидном" 2019 году.