"Печальные, хоть и ожидаемые, к сожалению, новости — моржиха умерла во время транспортировки ее в зоопарк Хельсинки. По мнению Нины Тронти, заместителя директора по зоологическим вопросам, причиной смерти стало сильное истощение животного. Причину этого (напоминаю, что, по мнению российских экспертов, это было возрастное животное) выяснят при вскрытии", — написала директор Калининградского зоопарка Светлана Соколова в своем телеграм-канале.

Несколькими часами ранее Соколова рассказала, что моржиха, которая 30 июня вылезла на пляж Куршской косы, принесла необычные новости из Финляндии.

"Вчера она залезла в лодку к финскому рыбаку и чуть не перевернула её.. Всё обошлось, но даже представить себе не могу ощущения рыбака, к которому в лодку пытается залезть... морж (он ещё и оборудования на 10 000 евро утопил). Сегодня она залезла во двор жилого дома. Представьте себе — выходите вы во двор, окидываете взглядом своё финское "ранчо", и тут взгляд утыкается в... моржа", — написала директор.

Как сообщалось, впервые атлантического моржа заметили у берегов Германии и Польши в середине июня, затем в Калининградской области на Куршской косе. По мнению зоологов, это возрастная самка, сбившаяся с пути. Животное было сильно истощено, и у нее отсутствовала кормовая база на Балтике.

Привычное место обитания атлантического моржа — Баренцево море, значительные путешествия эти животные предпринимают редко. Однако недавно атлантические моржи были замечены и в Белом море. Сведений о моржах в Балтийском море до этого времени не было.