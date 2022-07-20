Услугами авиакомпаний на внутренних направлениях воспользовалось 817 тыс. человек, на международных — 42 тыс. человек.

Количество самолетовылетов за отчетный период составило 5 тыс. 48 (рост на 6,6%). Перевозка грузов и почты составила 1 тыс. 314 тонн.

Наиболее популярными внутренними направлениями в первом полугодии 2022 года стали Москва, Санкт-Петербург, Уфа, Сочи, Новосибирск и Махачкала, международными — Худжанд, Шарм-эль-Шейх, Анталья.

Как сообщалось, аэропорт Сургута в 2021 году увеличил пассажиропоток на 42% по сравнению с показателем 2020 года — до 1,84 млн человек, приблизившись к историческому максимуму "доковидного" 2019 года (1,86 млн человек).