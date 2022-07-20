"Комплексная реставрация Юсуповского дворца в Большом Харитоньевском переулке по-настоящему долгожданное событие. Для того чтобы привести старинные палаты в порядок, необходимо тщательно изучить их текущее состояние и на основании этого подготовить детальный проект реставрации. Специалисты уже приступили к этим работам. Затем начнется реставрация", — сказал глава департамента Алексей Емельянов.

Он уточнил, что сами реставрационные работы планируют начать в 2023 году, предварительно специалисты изучат состояние памятника и разработают проект его восстановления. Им предстоит выяснить степень сохранности всех элементов дворца как снаружи, так и внутри. Научно-исследовательские, изыскательские работы и проектирование планируется завершить до конца 2022 года.

"В проекте специалисты отразят все предлагаемые решения по сохранению объекта культурного наследия и приспособлению его к использованию в качестве музея", — говорится в сообщении.

Дворец Юсуповых в Москве, построенный в конце XVI — начале XVII века, по адресу: Большой Харитоньевский переулок, дом 21, строение 4, имеет статус объекта культурного наследия федерального значения и носит официальное название "Палаты бояр Волковых (дворец Юсуповых)".

Памятник архитектуры находится в государственной собственности. Два года назад его передали в оперативное управление музею-усадьбе "Архангельское". После реставрации в палатах откроют музей.

Это один из самых старых жилых домов столицы. Каменные палаты Волковых — Юсуповых — это одно из немногих жилых зданий в Москве, которое сохранилось до наших дней в первоначальном виде, подвергшись лишь незначительным переделкам. В 1929 году во дворце разместилось правление Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук им. В.И. Ленина.

Позднее в доме находились Музей дворянского быта, военно-исторический музей, музей "Палаты Волковых — Юсуповых". Начиная с 2004 года палаты несколько раз меняли арендаторов. В 2007 году один из них предпринял попытку реставрации, но работы выполнялись без должного контроля и качества.