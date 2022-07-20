"В связи с установившейся хорошей погодой и благоприятным прогнозом на наступившую неделю принято решение об увеличении числа электропоездов в направлении побережья Балтики. Дополнительные составы будут ходить в курортные города Светлогорск, Зеленоградск и Пионерский", — пояснили в пресс-службе.

На приморском направлении с четверга будет курсировать новые и комфортные "Ласточки".

По информации министерства туризма региона, в настоящее время на морских пляжах области наблюдается большое количество отдыхающих. В минувшие выходные вода в море уже прогрелась до 18-20 градусов, что стало основной причиной массового выезда калининградцев и гостей региона на море.

По прогнозу регионального Гидрометцентра, на этой неделе температура воздуха в области днём составит до +28 градусов. Море прогреется еще сильнее.