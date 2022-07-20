"Для жителей Кронштадта предусмотрена выдача специальных пропусков. Получить пропуск на территорию Кронштадта в этот день смогут граждане Российской Федерации, проживающие на территории Кронштадтского района Санкт-Петербурга (имеющие временную или постоянную регистрацию или обладающие правами на жилые помещения на территории Кронштадтского района Санкт-Петербурга)", — говорится в сообщении.

В Смольном отметили, что на время праздника — с 7 до 17 часов — въезд автотранспорта в Кронштадт будет ограничен.

Оформить пропуск на себя и на автомобиль можно в МФЦ Кронштадтского района. Обратиться можно вплоть до субботы, 30 июля, как по предварительной, так и без предварительной записи.

На каждое транспортное средство оформляется отдельное заявление. В случае, если все документы в порядке, пропуск выдается в МФЦ в день обращения, уточнили в администрации губернатора.