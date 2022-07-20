"На центральных площадках фестиваля будет создано 27 садов и цветочных композиций", — говорится в сообщении.

Площадки разместятся на Новом Арбате и Никольской улице, Тверском бульваре, в Камергерском переулке, на Манежной площади и в других локациях.

Для оформления садов и цветочных композиций в город привезут 100 тыс. растений.

Так, лестницу Российской государственной библиотеки украсят розами, лилейниками и гортензиями. Памятник Достоевскому получит обрамление из ив и кленов. Главный вход ВДНХ украсит композиция "Русский лес" из сосен и елей, орешника, кустов голубики и амурского бархата.

Международный конкурс ландшафтного дизайна "Цветочный джем" и одноименный фестиваль проходили в столице в 2017, 2018, 2019 и 2021 годах. В прошлом году с 1 сентября по 1 октября сады располагались более чем на 30 площадках по всей Москве.