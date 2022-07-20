"Регионы, прошедшие конкурсный отбор Ростуризма, в начале 2023 года смогут провести конкурсы среди предпринимателей. Сбор заявок – до 1 августа включительно. На всю грантовую поддержку проектов, реализация которых начнется в 2023 году, заложено 5,3 млрд рублей", — написала она в своем телеграм-канале.

Из этой суммы 3,1 млрд рублей будет выделено на реализацию не менее 375 проектов, направленных на обустройство пляжей, детских и спортивных зон отдыха, а также обустройство национальных туристических маршрутов. 700 млн рублей предусмотрено на создание не менее 150 кемпингов и автокемпингов.

Более 1,5 млрд рублей Ростуризм выделит на поддержку не менее 500 проектов, направленных на приобретение туристического оборудования, создание круглогодичных бассейнов, разработку новых турмаршрутов, создание электронных путеводителей, в том числе мобильных приложений и аудиогидов, а также создание безбарьерной среды для туристов с ограниченными возможностями здоровья.

Как следует из утвержденной Ростуризмом методики оценки заявок, при рассмотрении будет учитываться планируемый к привлечению объем частных средств, наличие утвержденной долгосрочной региональной стратегии развития туризма, число ночевок в отелях региона и динамика этого показателя, число размещавшихся в отелях, средняя численность занятых в туризме региона и ее динамика, обоснование выбора территории для реализации проектов в составе заявки и другие критерии.