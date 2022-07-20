"Назначили дополнительные "Ласточки" Ярославль — Москва. Они сделают два рейса: из Ярославля 30 июля в 11:25 и прибывая в Москву в 15:08; из Москвы 31 июля в 11:10 и прибывая в Ярославль в 15:02", — говорится в сообщении.

В нем добавляется, что "Ласточки" будут курсировать 5-вагонными составами в комплектации "премиум". В поезде представлено три класса обслуживания: комфорт, эконом и базовый. Для маломобильных пассажиров предусмотрены места с креплением для кресла-коляски и кнопкой вызова проводника.

"Стоимость билета — от 828 рублей. Для различных категорий пассажиров действуют специальные тарифы", — отмечает компания.