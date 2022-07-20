"Иск удовлетворить полностью", — говорится в информации на сайте суда.

Другие данные пока не опубликованы.

Суд в конце мая признал законной передачу оборудования и запчастей в адрес "ФПК", эксплуатирующей поезда "Стриж", сформированные из вагонов испанской компании.

Иск был подан в середине апреля.

ФПК потребовала обязать испанскую компанию исполнять договор технического обслуживания и ремонта подвижного состава от мая 2014 г., а также взыскать с Talgo 202,5 млн руб.

"Дочка" РЖД обратила внимание на то, что ответчик зарегистрирован в Испании, что может затруднить возврат ее имущества в случае его изъятия.

ФПК эксплуатирует в общей сложности 140 вагонов Talgo — компании подписывали контракт на поставку семи двадцативагонных поездов в 2011 г. Поезда "Стриж", комплектуемые из этих вагонов, использовались на маршрутах Москва — Берлин, Москва — Нижний Новгород, Санкт-Петербург — Самара и Москва — Санкт-Петербург. Сейчас подвижной состав Talgo на направлении Москва — Нижний Новгород заменён на электропоезда "Ласточка".

Вагоны поезда "Стриж" оборудованы системой автоматического изменения ширины железнодорожной колеи, что позволяет составу перестраиваться с колеи российского стандарта (1520 мм) на европейский (1435 мм).