"Фрагменты фресок обнаружили археологи в 2010-2012 годах во время раскопок фундаментов церкви Входа Господня в Иерусалим в Новгородском кремле, построенную, согласно летописным данным, в 1336 году", — пояснил собеседник агентства.

На спасенных учеными 56 фрагментах средневековой живописи нет ликов святых. "Это — орнаменты, которыми обычно украшалась нижняя часть храма", — сказали в пресс-службе.

Работы по реставрации фресок начались в 2022 году.

"Теперь фрески могут экспонироваться на выставках", — добавили в ГМЗ.