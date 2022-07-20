Производство ведется по п. "а" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

По данным пресс-службы прокуратуры республики, поход по Ладожскому озеру организовала региональная общественная организация "Союз морских пехотинцев" Ханты-Мансийского автономного округа — Югра. Отмечается, что организация отправила группу несовершеннолетних, несмотря на штормовое предупреждение и предостережение прокуратуры, в связи с чем организована проверка.

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе республиканского управления СКР, инцидент произошел накануне.

"По предварительным данным, трое взрослых и 20 детей переплыли озеро и незаконно попали на остров. Сейчас начался шторм, после него группу будут эвакуировать", — добавил собеседник агентства.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Валаам — самый большой из нескольких десятков островов архипелага в северной части Ладожского озера (Карелия). Монастырь на Валааме был основан в XIV веке, сейчас он насчитывает более 200 насельников и остается не только культурно-историческим объектом, но и культурным центром. Ежегодно его посещают более 100 тыс. паломников и туристов.