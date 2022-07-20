"Вынесено 67 постановлений о назначении административного штрафа на общую сумму 251 тыс. рублей. Случаев массовых инфекционных заболеваний в оздоровительных учреждениях не зарегистрировано", — говорится в сообщении.

Также в результате проверок санврачами забраковано более 506 кг пищевых продуктов и продовольственного сырья, в первую очередь из-за отсутствия сопроводительной документации и маркировки.

Всего в регионе в летние месяцы открыты 414 оздоровительных учреждений, в которых отдохнули 28,5 тыс. детей.