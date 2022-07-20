"С 1 августа меняется график работы заповедника. Территория открыта для посетителей со вторника по воскресенье с 9:00 до 18:00. В понедельник территория заповедника закрыта для посетителей", — говорится в сообщении на сайте музея.

Кроме того, с 1 ноября по 30 апреля территория будет открыта для посетителей с 9:00 до 17:00 со вторника по воскресенье.

Уточняется, что посещение мемориальных зданий на территории музея-заповедника возможно только в составе экскурсионной группы.

Ясная Поляна — родовое имение Толстого, здесь он родился и провел большую часть своей жизни. Мемориальные ландшафты усадьбы (сады, парки, пруды, посаженные писателем леса), как и здания конца XVIII — начала XIX веков, поддерживаются в своем неизменном историческом виде.

Ежегодно Ясную Поляну посещают до 500 тыс. человек.