"В этом году в рамках нового направления проекта "Открой#Моспром" на промышленных предприятиях города покажут несколько театральных постановок. Также там состоятся два концерта с участием российских артистов", — привели слова Овчинского в пресс-службе возглавляемого им департамента.

Глава ведомства отметил, что мероприятия состоятся в особой экономической зоне "Технополис "Москва" и в Московском нефтеперерабатывающем заводе.

Ожидается, что концерты и театральные постановки посетят более 4 тыс. зрителей.

В сообщении отмечается, что мероприятия будут бесплатными, их посещение возможно по предварительной регистрации.

Проект "Открой Моспром" запустили в марте 2019 года. В его рамках проходили офлайн- и онлайн-экскурсии на промышленные предприятия, лекции, мастер-классы, интеллектуальные игры.