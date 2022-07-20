"С открытием сухопутной границы РФ появились альтернативные трансмодальные перевозки: автобус плюс самолет, автомобиль плюс самолет. Из аэропортов Хельсинки, Таллина, Риги и Вильнюса есть большое количество доступной перевозки, в том числе лоукостеры. Несмотря на более сложный путь прохождения границы, спрос на такие путешествия есть", — сказал эксперт.

По его словам, правило первого въезда в рамках оформленных шенгенских виз сейчас работает весьма условно, поэтому туристы спокойно планируют поездку в Италию, Францию или Испанию с вылетом из Финляндии или Литвы.

"Часть туристов делает так: доезжает до границы, переходит ее пешком и далее добирается другим транспортом", — пояснил эксперт.

О высоком спросе на путешествия в Европу разными видами транспорта рассказали и в сервисе по бронированию авиабилетов Aviasales.

"Мы наблюдаем повышенное количество поисков из Финляндии и Эстонии: скорее всего, это связано именно с возможностью выезда без основания по суше", — отметили в компании.

По данным сервиса, спрос на авиабилеты из Эстонии в Грецию вырос на 86%, в Чехию – на 98%, в Португалию – на 114%, в Италию – на 116%. В лидерах Франция – поиски билетов туда выросли на 121%.

Из Финляндии российские туристы также чаще всего рассматривают перелеты во Францию – рост составил 173%. Также востребованы Нидерланды и Испания (плюс 146%), Португалия (плюс 156%), Греция (160%), Италия (плюс 165%), Кипр (плюс 167%).

Горин добавил, что, несмотря на появление альтернативного маршрута в Европу цены на авиабилеты из России не снизились.

"Открытие сухопутных границ не снизило цены, потому что транзитные рейсы через Армению, Турцию, Сербию, ОАЭ востребованы также, как и прежде. Здесь важно сопоставлять не только цены, но и время. Транзитные перевозки через Ближний Восток – это от 8 до 24 часов в полете вместе со стыковками. Кроме того, эти страны куда удобнее для путешествий, например, в Юго-Восточную Азию", — пояснил Горин.

По словам эксперта, выгоднее брать билеты заранее, покупать стыковки по ходу перелета, чтобы не наматывать лишние мили, а также учитывать тарифы.