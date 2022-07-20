"23 июля в парках Подмосковья пройдет акция "Ночь в парке". Главный вектор проекта — демонстрация возможностей и потенциала культурного досуга в парках", — говорится в сообщении.

Так, в парке "Скитские Пруды" в Сергиево-Посадском округе с 22:00 посетителей ждут релакс-площадка с йогой, флуоресцентный грим, световые эффекты, джазовый концерт, создание светящихся картин, кулинарный мастер-класс японской кухни и другие активности.

В парке "Сестрорецкий" в Клину организуют экскурсию на самокатах, прогулки с гидом до усадьбы Демьяново, музыкальный перформанс, передвижную выставку "Ночной вернисаж", музыкальный квартирник, мастер-классы по сальсе, бачате, румбе и аргентинскому танго.

Парк Малевича в Одинцовском округе с 18:00 до 00:00 представит выставку картин современных художников и арт-объектов в стиле супрематизма. Выставка посвящена родоначальнику данного направления Казимиру Малевичу.

Парк "Ёлочки" в городском округе Домодедово с 16:00 до 01:00 проведет "морской" квест, мастер-класс по танцам, выступление шоу-балета, пленэр на морскую тематику, песни под гитару, живая музыка и джазовые исполнения.

В парке Победы в Талдомском округе с 22:00 до 01:00 пройдет концерт джазовой музыки, гастрономические мастер-классы, тематические лекции.