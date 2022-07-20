"Количество дат для подачи заявлений в Визовом центре Финляндии ограничено, и из-за роста спроса места быстро закончились. Сейчас свободных мест на август нет, но мы рекомендуем следить за ситуацией. Отдельные слоты в связи с отменой или переносом даты добавляются на сайте, и освободившиеся места становятся доступными", — сообщается на странице генконсульства во "ВКонтакте".

15 июля вступило в силу постановление правительства России, в соответствии с котором были отменены коронавирусные ограничения на передвижение через границы РФ. Документ дал путешественникам возможность пересекать границу без оснований.

По данным Северо-Западного таможенного управления, в первые выходные после снятия ограничений российско-финляндскую границу через пункты пропуска в Ленинградской области пересекли свыше 9,9 тыс. человек и около 3,6 тыс. легковых автомобилей, следовавших в направлении из РФ; почти 9 тыс. человек и более 3,4 тыс. машин, въезжающих в страну. На российско-эстонской границе в Ленинградской области в этот период зафиксировано около 8,4 тыс. человек и свыше 1,1 тыс. легковых автомобилей на выезд из РФ, около 7,9 тыс. человек и почти 1,1 тыс. на въезд.

Международные перевозчики Lux Express и Ecolines отмечают ажиотажный спрос на автобусные рейсы из Петербурга в Таллин (Эстония) и Хельсинки (Финляндия) на фоне снятия коронавирусных ограничений, проданы почти все автобусные билеты.