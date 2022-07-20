С 18 июля авиакомпания добавила рейс по понедельникам в дополнение к рейсам по средам и субботам.

"В понедельник рейсы из Самары в Ереван будут отправляться в 13:00, прибытие в Ереван в 15:45", — говорится в сообщении.

Вместе с тем, по понедельникам, четвергам и воскресеньям пассажиры могут вылететь из Самары в столицу Армении рейсами Red Wings. В планах авиакомпании открытие с 26 июля дополнительной частоты по вторникам с вылетом из Самары в 12:50 и прибытием в Ереван в 15:35.

Согласно табло самарского аэропорта, на этом маршруте будут задействованы Superjet 100.