На внутренних авиалиниях пассажиропоток снизился на 8,8% — до 1 млн 483,507 тыс. человек, на международных рейсах — вырос на 62,9%, до 29,378 тыс. человек.

Основные международные направления — регулярные рейсы в Минск и чартерные рейсы в Анталью (Турция).

По итогам июня 2022 года количество обслуженных пассажиров в аэропорту сократилось на 10,4% к уровню июня 2021 года — до 395,341 тыс. человек. Наибольшая часть пассажиров обслужена на внутренних воздушных линиях — 384,263 тыс. (снижение на 11,2%). Международный пассажиропоток в июне вырос на 27,5% — до 11,078 тыс. человек.

Ранее в "Храброво" отмечали, что падение пассажиропотока связано с закрытием воздушного пространства над аэропортами юга и центральной части России, отменой полетов в Европу для российских авиакомпаний.

Рейсы в Калининград на сегодняшний день выполняются авиакомпаниями России и Белоруссии по измененному маршруту через Ленинградскую область и нейтральные воды Балтийского моря.