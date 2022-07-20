"Полеты туристов над косой уже давно входили в наши планы по экскурсионному обслуживанию посетителей. Наш уникальный полуостров с его песчаными дюнами и пляжами, лесами и прибрежными водами Балтийского моря и Куршского залива с высоты выглядит просто фантастически. И наши гости должны это увидеть во время полетов, которые мы планируем", — сказал Калина.

По его словам, уже проведены первые тестовые полеты самолета-амфибии, идет разработка маршрута, по которому гидропрлан будет совершать обзорную экскурсию. Также идет согласование этих подлётов с надзорными ведомствами, что подразумевает получение разрешений на каждый взлет.

"На это обычная рутина, которую мы надеемся пройти. Полет над косой того стоит. Надеемся, что уже в начале, середине августа первые туристы смогут подняться в воздух и увидеть косу с высоты птичьего полета", — заключил Калина.

Куршская коса представляет собой песчаный полуостров длиной 98 км (российская часть — 48 км, литовская — 50 км), шириной от 400 м до 4 км. Это самая длинная в мире песчаная пересыпь. В 2000 году Куршская коса была включена в список Всемирного наследия ЮHЕСКО.

Здесь на очень небольшом расстоянии друг от друга соседствуют разные пейзажи: песчано-пустынный, хвойные леса, березняки. Коса напоминает музей природных зон. На косе находятся одни из самых высоких в Европе песчаных дюн (до 60 м высотой). 72% территории занимают леса, в которых произрастает около 600 видов древесной, кустарной и травяной растительности. Фауна насчитывает 296 видов наземных позвоночных животных (лось, косуля, кабан, лиса и др.).