"В связи с погодными условиями, подъемом уровня воды в реках и высокой вероятностью схода селей, посещение маршрутов — экологических троп, — временно приостановлено", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что такое решение принято для обеспечения безопасности населения до улучшения погодных условий.

Накануне власти Карачаевского городского округа Карачаево-Черкесии, на территории которого расположен нацпарк, объявили режим повышенной готовности.

Ранее ГУ МЧС России по КЧР предупредило о возможном сходе селей и подъеме уровня воды в реках Карачаево-Черкесии после продолжительного дождя. В регионе было объявлено экстренное предупреждение.

Тебердинский государственный нацпарк общей площадью более 112 тыс. га образован в 2021 году из Тебердинского государственного природного биосферного заповедника. Заповедник был организован постановлением ВЦИК Совнаркома РСФСР в 1936 году для сохранения уникальных природных комплексов, расположенных на стыке двух флористических округов: Западного и Центрального Кавказа.

На территории национального парка расположены горнолыжные склоны, альпинистские маршруты, летний экологический лагерь для волонтеров, хижины для полевых работ и экспедиций, усадьба с музеем природы и вольерами для диких животных.