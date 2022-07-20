"За время двухлетнего перерыва ценители джазовой музыки истосковались по фестивалю, потому наверняка фестиваль соберет гостей больше обычного. Свое участие подтвердили порядка 30 музыкантов и творческих коллективов, в их числе народный артист России Даниил Крамер", — цитирует департамент замгубернатора региона Дмитрия Ионина.

По его словам, на подобные мероприятия съезжаются туристы со всей России, поэтому очень важно, чтобы они могли хорошо отдохнуть и комфортно добраться до места проведения фестиваля. Для этого будут запущены дополнительные пригородные поезда из Екатеринбурга в Камышлов и обратно. Время в пути составит 2,5 часа, поездка в одну сторону обойдется в 189 рублей.

Кроме того, в эти же дни в Камышлове пройдет фестиваль декоративно-прикладного творчества и гастрономии "Земляничный джем" и Фестиваль Kamyshlov — Sand art, посвященный традициям народов России, отметили в департаменте.