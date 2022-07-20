"На сегодняшний день наши лагеря приняли порядка 126 тыс. ребят со всей России. Из них 95 тыс. — жители Кубани. Особое внимание уделяем отдыху детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Каждый третий такой ребенок школьного возраста уже посетил лагерь этим летом", — цитируются в сообщении слова губернатора Кубани Вениамина Кондратьева.

Уточняется, что здравницы Кубани приняли, в том числе, 1,6 тыс. детей из ДНР и ЛНР. В настоящее время на отдыхе находятся 273 ребенка из этих республик.

"Детское оздоровление — не самый рентабельный, но при этом очень ответственный бизнес, который может рассчитывать на краевые меры поддержки. В этом году пролонгировали льготу по налогу на имущество организаций — ставка составляет 0,01%", — отметил Кондратьев.

Разрабатываются и дополнительные программы: компенсация текущих и капитальных ремонтов, создание условий для организации инклюзивных смен для детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, добавил губернатор.

Всего на детское оздоровление в 2022 году на Кубани направили более 2,5 млрд рублей. За счет этих средств министерство труда и социального развития Краснодарского края приобретает путевки, а также частично компенсирует их стоимость родителям в рамках госпрограммы "Дети Кубани".