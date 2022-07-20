Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"В границы заповедника включен участок Новохоперского лесничества. Это поможет сохранить так называемую зону покоя, на территории которой исключается всякое вмешательство человека в природные процессы", — говорится в сообщении.

Отмечается, что до сих пор вклинивающиеся в территорию заповедника участки лесничества вплотную подходили к зоне покоя, что затрудняло ее охрану.

"Расширение территории заповедника сохранит его уникальную флору и фауну, а также будет способствовать развитию экологического туризма в Воронежской области", — сообщают в правительстве.

Таким образом, с учетом изменений общая площадь природного комплекса составит 16 тыс.757,9 га.

Хоперский государственный природный заповедник находится в долине реки Хопер, в восточной части Воронежской области.Около 80% площади заповедника покрыто лесами. На территории расположено более 400 озер и стариц. На землях, включенных в состав Хоперского заповедника, обитают 16 видов животных из Красной книги России. Например, там гнездятся европейский тювик, змееяд, орлан-белохвост, малая крачка, филин, средний дятел и другие птицы.