Соответствующий порядок предоставления субсидий из республиканского бюджета утвердили власти региона. К возмещению будут приниматься затраты, понесенные с 1 января по 30 сентября 2022 года.

"В бюджете республики на реализацию данного мероприятия запланированы средства в размере 500 тыс. рублей", — говорится в сообщении.

Как поясняется, власти готовы в 100% размере компенсировать стоимость входного билета в музеи, заповедники, природные парки, а в размере 50% — транспортные расходы в рамках экскурсий.